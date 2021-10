Santa Clara縣計劃下週為5至11歲兒童接種新冠疫苗（視頻）

【KTSF】

南灣Santa Clara縣衛生局宣布計劃下星期三或星期四,開始為縣內5到11歲的兒童接種新型肺炎疫苗,縣衛生官員指出,目前全縣有7成3人口接種了最少一劑疫苗,該縣需要多於一半兒童接種疫苗,才有機會解除室內口罩令。

Santa Clara縣新型肺炎疫苗總監Marty Fenstersheib說:「目前縣內73%人口接種了疫苗,我們需要55%兒童接種疫苗,才可達到8成接種率,當然我們希望所有兒童接種疫苗。」

Santa Clara縣衛生局下午召開記者會時指出,預期下星期會收到55,000劑專為兒童而設的新型肺炎疫苗,其中11,000劑疫苗會分發給藥房,44,000劑會送往在學校設立的疫苗診所。

當局將於下星期公佈疫苗診所的地點,Santa Clara縣約有16萬7千名5歲到11歲的兒童,兒童接種的Pfizer疫苗劑量,是成年人劑量的3分1,副作用包括針口疼痛、肌肉酸痛、頭痛和疲勞。

