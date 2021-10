【KTSF】

Santa Clara縣地檢官近日起訴一名聖荷西警員刑事攻擊重罪。

Santa Clara地檢處本週起訴37歲的聖荷西警員George Brown攻擊重罪、毆打輕罪,以及致兒童於危險輕罪等罪名。

根據起訴文件,他涉嫌在今年7月24日開車行駛在280公路上時發生路怒事件,由於他的車差點與另一台車碰撞,隨後雙方發生不愉快,Brown將對方汽車截停,並毆打車上的婦女。

聖荷西市警局發聲明指,在事件的刑事調查結束後,警局內部調查也會完成,會確保違法的警員負起責任。

