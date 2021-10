【KTSF】

週三早上,德克薩斯州東南部被具破壞性的強風暴吹襲,預計風暴會帶來超過每小時40英里的破壞性強風。

當局收到報告指,北哈里斯縣(North Harris County),發生強風暴襲擊,風暴造成多處樹木倒塌,工作人員到達現場,發現一棵大樹壓毀了房屋,並有SUV車輛被倒塌下來的樹壓毀,旁邊還有一張床。

目前還不清楚是否有龍捲風降落,但預計風暴會帶來,超過每小時40英里的破壞性強風。

