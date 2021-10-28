影星艾力寶雲槍擊攝影師死亡案 調查或需時數月

【KTSF 張麗月報導】

新墨西哥州縣警表示，影星艾力寶雲在排戲期間使用的道具槍發射出來的物體，導致一名攝影師死亡，以及弄傷導演的案件，暫時未有人被檢控，調查結果可能需時幾個月。

在拍攝電影Rust的場地，影星艾力寶雲拍戲時使用的道具槍，發射出來的物體擊中兩個人，其中攝影師Halyna Hutchins死亡，另一名導演受傷。

新墨西哥州Santa Fe縣地檢官Mary Carmack-Altwies表示，她對於這次槍擊事件感到震驚，以為拍戲場地應該是更加安全。

根據一名場地工作人員說，導致今次有人死亡，是由於有人疏忽和缺乏專業所致，電影的製作人在聲明中表示，在槍擊案發生之前，有人缺乏道具使用的安全知識。

縣地檢官指出，現正調查為何艾力寶雲使用的道具槍裡面裝了實彈，可能會考慮提出非自願過失殺人罪，但當局將會繼續蒐集證據，送交聯邦調查局進行法醫鑑證，等到調查完結之後才作出決定是否檢控涉嫌犯案的人，而這個檢控過程可能需時幾個月。

根據週三公開的法庭文件顯示，當時將道具槍交給艾力寶雲的助理導演David Halls向調查人員承認，他並沒有檢查道具槍裡面的所有子彈，較早時也有法庭文件指出，Halls曾經大叫cold gun，即是道具槍沒有上子彈。

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