影星艾力寶雲槍擊攝影師死亡案 調查或需時數月

【KTSF 張麗月報導】

新墨西哥州縣警表示,影星艾力寶雲在排戲期間使用的道具槍發射出來的物體,導致一名攝影師死亡,以及弄傷導演的案件,暫時未有人被檢控,調查結果可能需時幾個月。

在拍攝電影Rust的場地,影星艾力寶雲拍戲時使用的道具槍,發射出來的物體擊中兩個人,其中攝影師Halyna Hutchins死亡,另一名導演受傷。

新墨西哥州Santa Fe縣地檢官Mary Carmack-Altwies表示,她對於這次槍擊事件感到震驚,以為拍戲場地應該是更加安全。

根據一名場地工作人員說,導致今次有人死亡,是由於有人疏忽和缺乏專業所致,電影的製作人在聲明中表示,在槍擊案發生之前,有人缺乏道具使用的安全知識。

縣地檢官指出,現正調查為何艾力寶雲使用的道具槍裡面裝了實彈,可能會考慮提出非自願過失殺人罪,但當局將會繼續蒐集證據,送交聯邦調查局進行法醫鑑證,等到調查完結之後才作出決定是否檢控涉嫌犯案的人,而這個檢控過程可能需時幾個月。

根據週三公開的法庭文件顯示,當時將道具槍交給艾力寶雲的助理導演David Halls向調查人員承認,他並沒有檢查道具槍裡面的所有子彈,較早時也有法庭文件指出,Halls曾經大叫cold gun,即是道具槍沒有上子彈。

