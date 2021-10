Reno女子到北加國家公園後失蹤 警方疑發現屍體（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

32歲的Reno居民Courtney Bryan,上個月27日到野外活動後失踪,她家人正在通過各種渠道尋找她的下落,但週三警方找到很可能是她的屍體。

Katana Kurvence在Tiktok上聲淚俱下,請求大家幫助她找尋失踪的姐妹。

Courtney在失踪前從內華達的Reno市,驅車前往北加州的Shasta Trinity國家森林公園,友人說,自從她到了Hunt溫泉後,就沒有任何電話,也無短訊。

Courtney在失踪之前在Instagram上發了一張自拍照片,地點顯示是位於北加州的Hunt溫泉,她失踪前在Reno市的工業園區Patagonia的一間倉庫上班。

倉庫經理Josh表示,Courtney在倉庫的維修部門任職,同事們都很喜歡和她一起工作。

Josh說:「和Courtney共事很有趣,我喜歡和她互動,她總是大笑且有正能量,總的來說她真的很容易共事。」

加州公路巡警週三在DelNorte縣一處深淵堤壩找到她的Subaru汽車,車上的女子與一條狗已死亡,警方相信女性死者就是Courtney。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。