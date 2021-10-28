Reno女子到北加國家公園後失蹤 警方疑發現屍體（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

32歲的Reno居民Courtney Bryan，上個月27日到野外活動後失踪，她家人正在通過各種渠道尋找她的下落，但週三警方找到很可能是她的屍體。

Katana Kurvence在Tiktok上聲淚俱下，請求大家幫助她找尋失踪的姐妹。

Courtney在失踪前從內華達的Reno市，驅車前往北加州的Shasta Trinity國家森林公園，友人說，自從她到了Hunt溫泉後，就沒有任何電話，也無短訊。

Courtney在失踪之前在Instagram上發了一張自拍照片，地點顯示是位於北加州的Hunt溫泉，她失踪前在Reno市的工業園區Patagonia的一間倉庫上班。

倉庫經理Josh表示，Courtney在倉庫的維修部門任職，同事們都很喜歡和她一起工作。

Josh說：「和Courtney共事很有趣，我喜歡和她互動，她總是大笑且有正能量，總的來說她真的很容易共事。」

加州公路巡警週三在DelNorte縣一處深淵堤壩找到她的Subaru汽車，車上的女子與一條狗已死亡，警方相信女性死者就是Courtney。

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