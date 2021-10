【KTSF】

Merck藥廠和聯合國的藥品專利池簽定協議,准許全球105個發展中國家生產該藥廠最新研發、治療新冠病毒的口服藥。

協議允許聯合國核下的藥品專利池,授權全球105個發展中國家藥廠,當中大多為亞非較貧困的國家,生產這款藥物,只要世衛仍然將新型肺炎疫情繼續列作國際關注公共衛生緊急事件,Merck藥廠就豁免這些藥廠的專利費。

Merck早前已向食品及藥物管理局(FDA)和歐洲藥品管理局,為這款藥物申請許可,預料幾星期有結果。

Merck的報告指出,這款口服藥能將具有新冠病毒早期徵狀的患者住院和死亡人數減少一半。

