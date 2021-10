上週日風暴造成San Mateo一地區停電超過3天（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

上星期天的風暴造成灣區數萬戶居民停電,但是在San Mateo有一個地區,已經整整停電超過3天。

居住在San Mateo市Dix街這附近,有超過50戶居民從上星期天的風暴開始,已經超過3天沒有電。

晚上屋內屋外烏漆媽黑,這家華裔住戶幸好有個小型發電機,還有感應夜燈,還好沒停水,還有瓦斯提供熱水,煮飯只能用小火爐,不過停電造成的生活不便可想而知。

停電住戶Diana說:「因為沒有電,我們沒有辦法儲藏食物,我們沒有辦法烹調,我們每一餐用的東西,冰箱內的東西全部都腐爛都壞了。」

背對鏡頭的Diana表示,10日16日,在住家後面電線桿上的電箱突然冒出火花,當時家裡沒人,鄰居拍下了這張照片,當晚她回家就沒電,一直到隔天電才來,結果上星期天的風暴又導致停電,一直到星期三上午,都還沒有恢復供電。

10月16日電箱爆的時候,已經噴出很多火花,所以附近的鄰居大家都很害怕房子就燒起來,當時就已經給PG&E打過電話,希望他們能夠趕快採取行動,可以他們竟然一點行動都沒有,一直等到星期天的大風暴,造成大家的損失更大。

Diana說,PG&E的督導親自來到現場,說會派人來修,結果前後來了兩組人馬都不了了之,直到星期三早上,終於看到工程人員來修理。

PG&E委託聖地牙哥的電力公司來修理變電箱,工作人員從南加州開了一夜的車,終於在星期三早上抵達San Mateo。

工程人員表示,對於住戶所有的疑問,他們無法代表PG&E發言,但希望星期三能夠修好,讓住戶有電可用。

值得一提的是,同樣都是在Dix街,但是對面的整排住戶都沒有受影響,因為不是同一個變電箱。

另一個住戶表示,女兒需要洗腎,雖然是在洗腎中心,但是停電對她造成很大的影響。

Griselda說:「我能理解天氣,但是如果當天發生就修復,就不會有今天這樣的狀況。」

工程人員在中午修復完畢,1點鐘左右恢復電力,受影響的住戶表示,會考慮向PG&E求償。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。