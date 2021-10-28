上週日風暴造成San Mateo一地區停電超過3天（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

上星期天的風暴造成灣區數萬戶居民停電，但是在San Mateo有一個地區，已經整整停電超過3天。

居住在San Mateo市Dix街這附近，有超過50戶居民從上星期天的風暴開始，已經超過3天沒有電。

晚上屋內屋外烏漆媽黑，這家華裔住戶幸好有個小型發電機，還有感應夜燈，還好沒停水，還有瓦斯提供熱水，煮飯只能用小火爐，不過停電造成的生活不便可想而知。

停電住戶Diana說：「因為沒有電，我們沒有辦法儲藏食物，我們沒有辦法烹調，我們每一餐用的東西，冰箱內的東西全部都腐爛都壞了。」

背對鏡頭的Diana表示，10日16日，在住家後面電線桿上的電箱突然冒出火花，當時家裡沒人，鄰居拍下了這張照片，當晚她回家就沒電，一直到隔天電才來，結果上星期天的風暴又導致停電，一直到星期三上午，都還沒有恢復供電。

10月16日電箱爆的時候，已經噴出很多火花，所以附近的鄰居大家都很害怕房子就燒起來，當時就已經給PG&E打過電話，希望他們能夠趕快採取行動，可以他們竟然一點行動都沒有，一直等到星期天的大風暴，造成大家的損失更大。

Diana說，PG&E的督導親自來到現場，說會派人來修，結果前後來了兩組人馬都不了了之，直到星期三早上，終於看到工程人員來修理。

PG&E委託聖地牙哥的電力公司來修理變電箱，工作人員從南加州開了一夜的車，終於在星期三早上抵達San Mateo。

工程人員表示，對於住戶所有的疑問，他們無法代表PG&E發言，但希望星期三能夠修好，讓住戶有電可用。

值得一提的是，同樣都是在Dix街，但是對面的整排住戶都沒有受影響，因為不是同一個變電箱。

另一個住戶表示，女兒需要洗腎，雖然是在洗腎中心，但是停電對她造成很大的影響。

Griselda說：「我能理解天氣，但是如果當天發生就修復，就不會有今天這樣的狀況。」

工程人員在中午修復完畢，1點鐘左右恢復電力，受影響的住戶表示，會考慮向PG&E求償。

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