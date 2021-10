【KTSF】

Facebook將其公司名稱改為Meta,意味著更專注於創建元宇宙(Metaverse)。

Facbook總裁Mark Zuckerberg說:「我很自豪地宣布從今日起,我們的公司改名為Meta,我們的任務沒有改變,仍然是將人與人聯繫起來,我們的程式與品牌沒有改變。」

Zuckerberg指出:「現在是時候採用新的公司品牌,來涵蓋我們所做的一切,反映我們是誰,以及我們希望建立什麼。我們仍然是一家圍繞人與人的技術設計公司,但是現在我們有了一個新的北極星,來幫助元宇宙誕生,我們有一個新名稱,反映了我們所做的全部工作。」

