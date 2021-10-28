加州政府為地震高危區屋主提供地震加固資金（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州府為一些房屋位於地震高危地區的屋主，提供每戶最多3千元資金進行地震加固工程，更會為低收入屋主補貼全部工程費用。

加州緊急服務管理局表示，全州有超過100萬棟樓宇位於地震高危地區，而且房屋的結構老舊，因此支架可能很脆弱。

有地質學家又指，灣區的Hayward斷層有超過三成機會在2030年之前發生地震。

加州地質學家Steve Bohlen說：「作為加州居民，在你有生之年遇上強度超過6.7級地震的機會是99%，你如何準備將決定你如何生存。」

當局因此推行簡稱EBB的計劃，為居住在那些地震高危地區395個郵區編號的樓宇業主，提供每戶最多3千元資金，進行地震加固工程，這些地區包括灣區大多數主要城市，例如舊金山、聖荷西、奧克蘭（屋崙）、柏克萊、San Mateo市和紅木城等。

另外，年收入不超過大約72,080元的家庭，可獲額外資金，補貼最多百份百的加固工程費用。

加州緊急服務管理局Lori Nezhura說：「我們的建議是不要等，現在就登入EBB網站查詢自己是否符合資格。」

EBB一共提供500萬元資金，預料今年可為大約1700幢樓宇加固，由週三開始接受申請至12月1號截止。

想查詢自己的地區是否合資格申請，可以登入：http://www.earthquakebracebolt.com/Chinese

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