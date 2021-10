加州政府為地震高危區屋主提供地震加固資金（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

加州州府為一些房屋位於地震高危地區的屋主,提供每戶最多3千元資金進行地震加固工程,更會為低收入屋主補貼全部工程費用。

加州緊急服務管理局表示,全州有超過100萬棟樓宇位於地震高危地區,而且房屋的結構老舊,因此支架可能很脆弱。

有地質學家又指,灣區的Hayward斷層有超過三成機會在2030年之前發生地震。

加州地質學家Steve Bohlen說:「作為加州居民,在你有生之年遇上強度超過6.7級地震的機會是99%,你如何準備將決定你如何生存。」

當局因此推行簡稱EBB的計劃,為居住在那些地震高危地區395個郵區編號的樓宇業主,提供每戶最多3千元資金,進行地震加固工程,這些地區包括灣區大多數主要城市,例如舊金山、聖荷西、奧克蘭(屋崙)、柏克萊、San Mateo市和紅木城等。

另外,年收入不超過大約72,080元的家庭,可獲額外資金,補貼最多百份百的加固工程費用。

加州緊急服務管理局Lori Nezhura說:「我們的建議是不要等,現在就登入EBB網站查詢自己是否符合資格。」

EBB一共提供500萬元資金,預料今年可為大約1700幢樓宇加固,由週三開始接受申請至12月1號截止。

想查詢自己的地區是否合資格申請,可以登入:http://www.earthquakebracebolt.com/Chinese

