公路安全保險協會表示,多款較小型的SUV,在新的撞擊測試中表現不佳,只有2021年款的Mazda CX5表現最好。

公路安全保險協會週三宣布測試結果,測試的20輛車中,Mazda是唯一一輛獲得「良好」評級,有9款車型屬於「可接受」,本田HR-V和三菱Eclipse是「最差」評級。

今年的撞擊測試側重於更嚴重的側面碰撞,協會表示,2019年,23%的乘客死亡是由於側面碰撞引起的。

Mazda的測試表現顯示,在更嚴重的側面碰撞中,也可以實現強有力的保護。

