Contra Costa縣將為一宗警察開槍打死人的案件支付死者家屬近500萬元賠償金。

Contra Costa縣府發言人周三證實,針對前警官Andrew Hall在2018年開槍打死Laudemer Arboleda一事,縣府已經與死者家屬達成協議,將支付490萬元賠償金,不過仍有待雙方簽字後,協議才會生效。

Hall被控在2018年開槍打死人,由於陪審團無法達成一致裁定,宣告審判無效,但他被控持槍襲擊罪名則成立。

