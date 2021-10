【KTSF】

煙草的銷量在2020年疫情期間明顯上升,是本世紀首次上升。

根據聯邦貿易委員會的數據,去年香煙銷量上升,是20年來的第一次,雖然只增加了0.4%,但是對於21世紀每年都在下降的趨勢來說,仍然令人擔憂。

專家表示,目前尚不確定是什麼原因,人們購買更多的香煙,但抗疫隔離和疫情不確定性,會增加人們濫用藥物的危險。

據《華爾街日報》報導,由於對香味電子煙的新限制,越來越多的人又回到傳統香煙。

香煙製造商Altria說,這是有的人希望在他們單調的日子裡加點尼古丁。

目前全美有大約14%的成年人吸煙,他們在2020年購買了2037億支香煙。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。