舊金山華埠花園角舉行華埠資源展 為居民提供協助（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)華埠花園角週三舉行華埠資源展,地檢處和多個市府部門,以及非牟利社區組織到場為居民提供協助。

市府多個部門和市內多個社區組織,在現場為居民提供有關預防詐騙、長者服務、公共安全、醫療保健、房屋資訊、應急準備等的資訊和服務。

地檢署表示,10月是防止虐待長者關注月,呼籲民眾積極舉報跟虐待長者相關的案件,包括舉報襲擊、恐嚇、詐騙和疏忽照顧長者等的事件,舉報電話:(628)652-4100。

安老自助處行政總裁鍾月娟說:「如果你知道有親戚、朋友或鄰居是有情況覺得被人虐待,要通知地檢處工作人員。」

地檢處人員說:「警方有警察講廣東話,地檢官博徹思都有聘請會講廣東話的倡導員幫助大家,法庭上都有識講廣東話的翻譯員。」

另外,週三有一班要求罷免地檢官博徹思的居民在現場舉牌,以及在博徹思講話時叫口號抗議。

華埠資源展今年是第16屆舉行,去年因為疫情關係取消。

