紐森接種新冠疫苗加強劑 料下週5至11歲兒童可接種（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森去到東灣奧克蘭（屋崙）亞健社，接種新型肺炎加強針，紐森呼籲加州居民做好準備，避免去年冬季疫情爆發歷史重演，而州府以及地方政府正密切留意，聯邦當局何時准許緊急授權為5歲到11歲兒童接種新型肺炎疫苗，預期最快下星期可以開始為兒童接種疫苗。

州長紐森今年較早前接種J&J疫苗，他週三接種Moderna加強劑，並由加州衛生部長Mark Ghaly醫生為他注射疫苗，Ghaly解釋Moderna加強針的劑量是原本劑量減半。

加州衛生部長Mark Ghaly說：「Moderna加強劑是一半劑量，但Pfizer和J&J加強針劑量跟原本是一樣的，只有Moderna劑量減半。」

衛生部門建議已經接種J&J疫苗的人士，如果已經有兩個月時間，現在可以接種加強劑，並可選擇Pfizer、Moderna或J&J疫苗。

而已經完成接種Pfizer或Moderna的人士，如果與第二針相隔已經6個月，又符合資格的話，就可以接種加強針，同樣可以選擇三種疫苗的其中一種。

奧克蘭市長Libby Schaaf週三在亞健社接種Pfizer加強針，Schaaf表示，她經常跟公眾見面，遇到緊急情況也要上前線，所以需要加強針的保護。

目前除了前線緊急服務人員之外，年滿65歲，或年滿18歲而有影響免疫力健康問題的人士，都可以接種加強針。

紐森表示，目前加州新型肺炎疫情數據良好，確診率為2.2%，疫苗接種率之高在全國數一數二，但他提醒去年同期，加州疫情數據其實和現在相差無幾，可是到了年底，感染個案入院和死亡人數節節上升。

Ghaly也表達同樣的擔憂，他表示，目前加州疫情雖受控，可是沒有進一步改善，他呼籲大家接種疫苗以及加強針，保護身邊的人。

聯邦食品及藥物管理局（FDA）的專家委員會週二建議FDA緊急授權Pfizer，為5歲到11歲兒童提供新型肺炎疫苗，東灣Alameda縣參事陳煥瑛（Wilma Chan）表示，縣府已開始做準備。

陳煥瑛說：「我們準備好為5到11歲兒童接種疫苗，預期10日或兩星期後開始，我們將與7個校區合作，確保年幼人口接種疫苗，保護他們以及家人。」

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