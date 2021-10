紐森接種新冠疫苗加強劑 料下週5至11歲兒童可接種（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州州長紐森去到東灣奧克蘭(屋崙)亞健社,接種新型肺炎加強針,紐森呼籲加州居民做好準備,避免去年冬季疫情爆發歷史重演,而州府以及地方政府正密切留意,聯邦當局何時准許緊急授權為5歲到11歲兒童接種新型肺炎疫苗,預期最快下星期可以開始為兒童接種疫苗。

州長紐森今年較早前接種J&J疫苗,他週三接種Moderna加強劑,並由加州衛生部長Mark Ghaly醫生為他注射疫苗,Ghaly解釋Moderna加強針的劑量是原本劑量減半。

加州衛生部長Mark Ghaly說:「Moderna加強劑是一半劑量,但Pfizer和J&J加強針劑量跟原本是一樣的,只有Moderna劑量減半。」

衛生部門建議已經接種J&J疫苗的人士,如果已經有兩個月時間,現在可以接種加強劑,並可選擇Pfizer、Moderna或J&J疫苗。

而已經完成接種Pfizer或Moderna的人士,如果與第二針相隔已經6個月,又符合資格的話,就可以接種加強針,同樣可以選擇三種疫苗的其中一種。

奧克蘭市長Libby Schaaf週三在亞健社接種Pfizer加強針,Schaaf表示,她經常跟公眾見面,遇到緊急情況也要上前線,所以需要加強針的保護。

目前除了前線緊急服務人員之外,年滿65歲,或年滿18歲而有影響免疫力健康問題的人士,都可以接種加強針。

紐森表示,目前加州新型肺炎疫情數據良好,確診率為2.2%,疫苗接種率之高在全國數一數二,但他提醒去年同期,加州疫情數據其實和現在相差無幾,可是到了年底,感染個案入院和死亡人數節節上升。

Ghaly也表達同樣的擔憂,他表示,目前加州疫情雖受控,可是沒有進一步改善,他呼籲大家接種疫苗以及加強針,保護身邊的人。

聯邦食品及藥物管理局(FDA)的專家委員會週二建議FDA緊急授權Pfizer,為5歲到11歲兒童提供新型肺炎疫苗,東灣Alameda縣參事陳煥瑛(Wilma Chan)表示,縣府已開始做準備。

陳煥瑛說:「我們準備好為5到11歲兒童接種疫苗,預期10日或兩星期後開始,我們將與7個校區合作,確保年幼人口接種疫苗,保護他們以及家人。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。