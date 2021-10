布林肯宣布將國務院架構現代化 設立全新科技局

【KTSF 張麗月報導】

國務卿布林肯週三宣布,計劃將國務院架構現代化,強調提高國務院在氣候、全球衛生、網路安全、新興科技、經濟和多邊外交方面的專業水平,並計劃設立一個全新的科技局,負責制訂網路和數碼政策。

布林肯說,國務院這個現代化計劃,不僅在新政府中列明的優先次序,而是反映美國外交政策的重要重新定位,就是專注於最直接和嚴重影響美國國民的生活和安全。

布林肯指出,計劃設立一個全新的網路及數碼政策局,提高對外服務新興科技的專業水平,也希望國會批准國務院在資訊科技方面提高預算開支50%。

布林肯說:「我打算在國會支持下,設立一個新的網路及數碼局,主要由一名大使統領,以及提名一個新的新興科技特使。」

布林肯又說,國務院也負責監察國際組織的系統,以確保國際系統的健全完整。

布林肯說:「我們在國際組織局中,已設立新辦公室,唯一使命就是確保我們及親密盟友能贏得選舉,去帶領主要機構獲委派入關鍵組織,在聯合國擔任主要職位,排斥損害國際系統健全的人士。」

布林肯也提到必須防止網路攻擊。

布林肯說:「我們希望防止網路攻擊,以免網絡、公司和關鍵基建設施面對風險,希望互聯網維持作為一個改造力量,在學習、聯繫、經濟增長,而不是鎮壓工具,希望在管理科技方面設定標準,以確保質素、保護消費者健康和安全、疏通貿易並尊重人權。我們希望確保科技應用於民主、對抗虛假資訊、支持互聯網自由、減低錯誤使用監控科技。」

布林肯又說,在其他領域也會強調現代化,包括建立更多元化的勞動力,推廣新的政策概念,尊重僱員的不同意見等。

他也提到,將會檢討國務院處理美國在阿富汗的撤離疏散行動並且作出改善。

