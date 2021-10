【有線新聞】

美國簽發首本「無性別護照」。

美國國務院基於私隱,沒有公開誰人獲發首本新護照。

這款新的「無性別護照」,在性別一欄會以X取代傳統的男或女,明年初更新系統後,就可以開放給非二元性別或跨性別人士申請。

現時美國公民申請護照時,可以自由選取及更改性別,不需提供醫學證明等文件。

美國國務院發言人說,新的安排顯示華府致力推廣性小眾平等的概念。

