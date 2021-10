Pleasanton Hill市In-N-Out連續違反防疫規定被下令停業（視頻）

【KTSF】

位於Pleasant Hill的快餐連鎖餐廳In-N-Out,週二因為連續違反防疫規定,遭到當局下令關閉停業。

Contra Costa縣衛生官員證實,位於Pleasant Hill Contra Costa大道570號的In-N-Out餐廳,因為多次違反新冠防疫規定,已經暫停其餐廳的食品許可。

當局指出,該餐廳開放室內用餐,卻沒有按照規定檢查顧客的疫苗證明或是新冠檢測呈陰性證明,在四次通知違規並罰款1,750元後仍未改善,於是勒令其停業。

Contra Costa縣還有另外兩家分別位於Pinole和San Ramon的In-N-Out,也有違反防疫規定,收到違規通知或罰款,但目前暫時准予繼續營業。

日前位於舊金山漁人碼頭的In-N-Out餐廳,也因為沒有依規定檢查疫苗證明而遭到當局關閉。

