Los Gatos市長市議會上遭人惡意攻擊（視頻）

October 27, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注

【KTSF 張麗月報導】

南灣Santa Clara縣的Los Gatos菲律賓裔市長開市議會時，受人惡意攻擊。

Los Gatos市議員自8月以來，只是開了四次親身的會議，由於每次都出現混亂，有人涉嫌講出一些帶有中傷誹謗成份的批評，因此市長決定開會又要透過視像舉行。

會上，有出席者對菲律賓裔市長Marico Sayoc說：「Sayoc，你不是市長，你是恐怖分子。」

Los Gatos市長警告說，任何人對非公職人員作出誹謗人身攻擊的話，都會被票控。

事件的起因是，有幾個居民針對市長的兒子作出冒犯性的人身攻擊，期間更有人提起LGBTQ同志社區是恐怖組織，又有人就指Sayoc與仇恨組織有聯繫，認為她不夠包容。

針對事件，加州州眾議員羅達倫致信給Los Gatos市府經理，要求盡快採取行動。

信件指出，新型肺炎疫情期間，亞太裔成為仇恨犯罪攻擊目標，發生在Los Gatos市長身上的事，特別令人感到事態嚴重。

他敦促警方必須採取積極行動，以保障公眾和民選官員的安全。

羅達倫又重申，社區絕不容忍仇恨存在，必須譴責所有種族歧視與偏執行為。

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