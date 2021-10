Los Gatos市長市議會上遭人惡意攻擊（視頻）

【KTSF 張麗月報導】

南灣Santa Clara縣的Los Gatos菲律賓裔市長開市議會時,受人惡意攻擊。

Los Gatos市議員自8月以來,只是開了四次親身的會議,由於每次都出現混亂,有人涉嫌講出一些帶有中傷誹謗成份的批評,因此市長決定開會又要透過視像舉行。

會上,有出席者對菲律賓裔市長Marico Sayoc說:「Sayoc,你不是市長,你是恐怖分子。」

Los Gatos市長警告說,任何人對非公職人員作出誹謗人身攻擊的話,都會被票控。

事件的起因是,有幾個居民針對市長的兒子作出冒犯性的人身攻擊,期間更有人提起LGBTQ同志社區是恐怖組織,又有人就指Sayoc與仇恨組織有聯繫,認為她不夠包容。

針對事件,加州州眾議員羅達倫致信給Los Gatos市府經理,要求盡快採取行動。

信件指出,新型肺炎疫情期間,亞太裔成為仇恨犯罪攻擊目標,發生在Los Gatos市長身上的事,特別令人感到事態嚴重。

他敦促警方必須採取積極行動,以保障公眾和民選官員的安全。

羅達倫又重申,社區絕不容忍仇恨存在,必須譴責所有種族歧視與偏執行為。

