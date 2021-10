FDA委員會授權Pfizer為5至11歲兒童接種新冠疫苗

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局(FDA)委員會週二授權Pfizer為5至11歲兒童接種新型肺炎疫苗,稍後將會交給聯邦疾控中心(CDC)審議,最快下星期可以為該年齡層接種。

FDA週二的會議上,認為兒童有需要接種疫苗,並指出現在有接近9成的確診案例與兒童有關。

FDA投票通過後,約2800萬名兒童受惠,而最快下星期可以為他們接種。

但有醫生表示,擔心Pfizer疫苗可能影響年輕女孩,醫生提出了接種疫苗,可能對月經週期產生影響的問題。

FDA顧問會議上的公眾評論員Beatrice Setnik說:「有越來越報告指,針後出現月經異常,以至國家兒童健康研究所最近獲得167萬研究基金,去進一步探索這一點,但事情看似不在意這項研究,所特別關注的不利事件,這疫苗對脆弱的、青春期前和發育中的女孩會有何影響?」

另外,Moderna發表新的數據,指Moderna新型肺炎疫苗對6至11歲的兒童有效和安全,超過4700名兒童在研究中,有強勁的抗體反應,副作用方面有中度至強烈反應,例如疲勞、頭痛及發燒。

目前,FDA正在審視可否為12至17歲青少年接種Moderna疫苗。

