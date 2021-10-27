FDA委員會授權Pfizer為5至11歲兒童接種新冠疫苗

October 27, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC / James Gathany)

【KTSF 朱慧琪報導】

聯邦食品及藥物管理局（FDA）委員會週二授權Pfizer為5至11歲兒童接種新型肺炎疫苗，稍後將會交給聯邦疾控中心（CDC）審議，最快下星期可以為該年齡層接種。

FDA週二的會議上，認為兒童有需要接種疫苗，並指出現在有接近9成的確診案例與兒童有關。

FDA投票通過後，約2800萬名兒童受惠，而最快下星期可以為他們接種。

但有醫生表示，擔心Pfizer疫苗可能影響年輕女孩，醫生提出了接種疫苗，可能對月經週期產生影響的問題。

FDA顧問會議上的公眾評論員Beatrice Setnik說：「有越來越報告指，針後出現月經異常，以至國家兒童健康研究所最近獲得167萬研究基金，去進一步探索這一點，但事情看似不在意這項研究，所特別關注的不利事件，這疫苗對脆弱的、青春期前和發育中的女孩會有何影響？」

另外，Moderna發表新的數據，指Moderna新型肺炎疫苗對6至11歲的兒童有效和安全，超過4700名兒童在研究中，有強勁的抗體反應，副作用方面有中度至強烈反應，例如疲勞、頭痛及發燒。

目前，FDA正在審視可否為12至17歲青少年接種Moderna疫苗。

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