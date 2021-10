EDD自疫情以來發出約200億失業金予不法分子（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

加州就業發展局(EDD)向州議會匯報改革進展時指出,自從疫情以來,估計發出約200億元失業金給不法分子。

自從新型肺炎疫情去年爆發以來,申請失業金的人數大增,期間出現大量積壓個案,失業人士遲遲未能領取到失業金,而同時騙取失業福利的案件頻頻發生。

EDD的負責人週一向州議會匯報改革進度時證實,自從疫情以來,當局發出最少200億元失業金,給了不法分子,其中包括正在服刑的囚犯,有騙徒甚至假冒聯邦參議員Dianne Feinstein申領失業金。

這落入騙徒的200億元,佔了州府自從疫情爆發至今發出失業金總金額的一成有多,EDD歸咎騙案的根源,差不多全部來自國會匆促擴大失業金福利,准許自僱人士每星期領取失業金,但同時沒有準備好防止詐騙案的安全措施。

EDD負責人強調,已經按照州府審計報告所提出的建議改革EDD的運作,包括成立一個專責小組,調查並防止與失業金有關的詐騙案。

