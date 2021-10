【KTSF】

疫情期間,酗酒問題變得更加普遍,以至於對肝臟移植的需求激增。

這項研究發表在美國醫學會期刊網絡開放版,研究人員發現,比對疫情前的數據,因酒精性肝炎接受肝臟移植,或者等待肝臟移植的患者人數,比預期高出了50%。

酒精性肝炎會導致肝臟無法代謝酒精,最終造成不可逆轉的肝臟損傷。通常需要多年的大量飲酒,才會導致這種情況,但有時也會在短時間內過量飲酒後發生。

