舊金山擬設手機app方便家護工請有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山（三藩市）市參事提出設立一套手機app系統，方便家庭護理工人請有薪病假，提案需要得市參議會通過。

根據舊金山現行法例，所有僱員每工作30小時，僱主必須支付至少一小時的有薪病假，但是加州家護工會表示說，家庭護理工人好多時因為同時替多名不同僱主工作，所以好難請到有薪病假。

加州家護工會主任Kimberly Alvarenga說：「現時的新型肺炎疫情，告訴我們家護工人是無經濟保障，所以急需有薪病假。」

市參事盧凱莉（Hillary Ronen）的提案建議，市府經濟及勞動發展局找公司簽約，設立一套手機app，讓家護工人和他的僱主可以透過該手機app，結算從不同僱主工作的工時，方便家護工人請到病假，App內也會顯示僱主支付了多少錢的病假。

盧凱莉說：「如果你是一名家護工人，新的法例下你是可以總結從不同僱主工作得來的工時，從而請到有薪病假。」

市參事華頌善（Shamann Walton）說：「我們會保證通過並執行這提案，因為家護工人照顧一切。」

法案一旦通過，最快將會在明年實施。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。