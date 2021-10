舊金山擬設手機app方便家護工請有薪病假（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有舊金山(三藩市)市參事提出設立一套手機app系統,方便家庭護理工人請有薪病假,提案需要得市參議會通過。

根據舊金山現行法例,所有僱員每工作30小時,僱主必須支付至少一小時的有薪病假,但是加州家護工會表示說,家庭護理工人好多時因為同時替多名不同僱主工作,所以好難請到有薪病假。

加州家護工會主任Kimberly Alvarenga說:「現時的新型肺炎疫情,告訴我們家護工人是無經濟保障,所以急需有薪病假。」

市參事盧凱莉(Hillary Ronen)的提案建議,市府經濟及勞動發展局找公司簽約,設立一套手機app,讓家護工人和他的僱主可以透過該手機app,結算從不同僱主工作的工時,方便家護工人請到病假,App內也會顯示僱主支付了多少錢的病假。

盧凱莉說:「如果你是一名家護工人,新的法例下你是可以總結從不同僱主工作得來的工時,從而請到有薪病假。」

市參事華頌善(Shamann Walton)說:「我們會保證通過並執行這提案,因為家護工人照顧一切。」

法案一旦通過,最快將會在明年實施。

