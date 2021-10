【KTSF】

聯邦司法部宣布,在全球掃毒行動中逮捕150人,繳獲了超過3100萬美元。

副司法部長Lisa O. Monaco說:「我們今天在這裡揭露那些尋求互聯網作掩護,在全球兜售害人毒藥丸的人。感謝國際執法機構共同合作,全球已有150名毒販被捕,其中65名就在美國。」

是次行動進行為期10個月的調查,司法部指出,不法分子在美國、德國、英國、意大利、荷蘭、法國、瑞士和保加利亞販毒,行動繳獲了大約500磅毒品,並繳獲了超過3100萬美元的現金和虛擬貨幣。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。