迪士尼樂園票價5年來第5次上漲。

最新定價將於2022年3月開始生效,迪士尼樂園和加州冒險樂園都提高了大部分單日門票價格,並且進一步提高了高峰日的價格,單日票價在104美元到164美元之間。

上一次漲價是在2020年2月,也就是新型肺炎疫情開始之前,當時門票價格漲幅為5%,單日最高票價154美元。

