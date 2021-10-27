舊金山中華總商會推美國傷殘人士法社區教育項目（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）中華總商會推行美國傷殘人士法ADA社區教育項目，令華埠商家知道店鋪如何避免觸犯ADA法。

法律辯護基金外展協調員陳小焱說：「這個計劃希望社區商戶認識和清楚知道這個ADA法，需要甚麼條件才合法合例，我跟很多華埠商家談過，無人想違例違法。」

計劃又會為一些商戶安排免費的上門樓宇檢查服務（CASp），現時暫時開放給50個商戶報名預約，想查詢的可致電415-982-3000，或發電郵至Chinesechamber2021@gmail.com。

商戶聯會會長邵祺謙說：「這個項目是給我們會員一個機會，能學到怎樣防範或在法律上認識到如何在將來應對解決問題，這是非常重要。」

中華總商會表示，收到4萬元籌款，以及舊金山市府撥款的5萬元，去實行這項教育項目。

事源是今年3月至今，華埠有超過100幾個商戶收到律師信或起訴書，指他們的商鋪違反ADA法，舊金山中華總商會8月時成立了法律辯護基金，協助因ADA訴訟受影響的商戶，向商戶提供免費法律諮詢。

陳小焱指出，目前透過她記錄在案，遞交給律師的個案有25位商家。

其中一名商家說，雖然很高興得到免費法律援助，但之後可能仍付不起庭外和解費用。

受影響商戶冼小姐（Daisy Xian）說：「庭外和解的費用，可能不知怎籌募，因為疫情已差不多持續兩年，基本上很難維持生計，現在再被打擊真的很慘，庭外和解不知幾錢，我很苦惱，原告人起訴我，然後我的業主同時又告我。」

舊金山地檢官博徹思早前批評一些華埠商戶收到律師信，信中提出的指控，有可能是詐騙，可能有人濫用這條很重要的法例，企圖剝削和勒索小商業，而並非為殘障人士爭取權益。

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