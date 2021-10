舊金山中華總商會推美國傷殘人士法社區教育項目（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

舊金山(三藩市)中華總商會推行美國傷殘人士法ADA社區教育項目,令華埠商家知道店鋪如何避免觸犯ADA法。

法律辯護基金外展協調員陳小焱說:「這個計劃希望社區商戶認識和清楚知道這個ADA法,需要甚麼條件才合法合例,我跟很多華埠商家談過,無人想違例違法。」

計劃又會為一些商戶安排免費的上門樓宇檢查服務(CASp),現時暫時開放給50個商戶報名預約,想查詢的可致電415-982-3000,或發電郵至Chinesechamber2021@gmail.com。

商戶聯會會長邵祺謙說:「這個項目是給我們會員一個機會,能學到怎樣防範或在法律上認識到如何在將來應對解決問題,這是非常重要。」

中華總商會表示,收到4萬元籌款,以及舊金山市府撥款的5萬元,去實行這項教育項目。

事源是今年3月至今,華埠有超過100幾個商戶收到律師信或起訴書,指他們的商鋪違反ADA法,舊金山中華總商會8月時成立了法律辯護基金,協助因ADA訴訟受影響的商戶,向商戶提供免費法律諮詢。

陳小焱指出,目前透過她記錄在案,遞交給律師的個案有25位商家。

其中一名商家說,雖然很高興得到免費法律援助,但之後可能仍付不起庭外和解費用。

受影響商戶冼小姐(Daisy Xian)說:「庭外和解的費用,可能不知怎籌募,因為疫情已差不多持續兩年,基本上很難維持生計,現在再被打擊真的很慘,庭外和解不知幾錢,我很苦惱,原告人起訴我,然後我的業主同時又告我。」

舊金山地檢官博徹思早前批評一些華埠商戶收到律師信,信中提出的指控,有可能是詐騙,可能有人濫用這條很重要的法例,企圖剝削和勒索小商業,而並非為殘障人士爭取權益。

