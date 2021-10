愛達荷州購物中心槍擊案槍手不治 受傷警員出院（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

週二在愛達荷州Boise市購物中心發生的槍擊案,槍手在與警方交火中傷重身亡,他叫Jacob Bergquist,今年27歲,而在交火中受傷的警員已經出院。

Boise市警局局長Ryan Lee週一表示,發生在愛達荷州最大的購物中心的槍擊案,對社區造成了巨大打擊。

Lee說:「整個社區指的是包括目擊者或涉案人員的家屬,或者是參與其中的人。」

警方表示,警員在週二下午1點50分左右,接報趕到Boise Town Square購物中心處理並與槍手交火。

Lee說:「在現場做出反應後不久,警員就遇到了一個與槍手的描述相符合的人,隨後不久就發生了槍戰,導致有警察受傷,隨後槍手即被控制住。」

警長也表示,警方認為槍手只有一人。

Boise市長Lauren Mclean,對槍擊案第一時間報警的商店店主表示感謝。

Mclean說:「去照料槍擊現場的人,在艱難且混亂的時刻,您表現出了對陌生人的關懷與支持。」

警方還表示,他們已通知死去的槍手的家屬,目前尚無法對槍擊動機下定論,在事件中有兩人死亡,4人受傷,其中一個死者是一名商場保安人員,她中槍身亡,她的家人表示,死者是因為阻止槍手而殉職。

