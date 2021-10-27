愛達荷州購物中心槍擊案槍手不治 受傷警員出院（視頻）

October 27, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

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週二在愛達荷州Boise市購物中心發生的槍擊案，槍手在與警方交火中傷重身亡，他叫Jacob Bergquist，今年27歲，而在交火中受傷的警員已經出院。

Boise市警局局長Ryan Lee週一表示，發生在愛達荷州最大的購物中心的槍擊案，對社區造成了巨大打擊。

Lee說：「整個社區指的是包括目擊者或涉案人員的家屬，或者是參與其中的人。」

警方表示，警員在週二下午1點50分左右，接報趕到Boise Town Square購物中心處理並與槍手交火。

Lee說：「在現場做出反應後不久，警員就遇到了一個與槍手的描述相符合的人，隨後不久就發生了槍戰，導致有警察受傷，隨後槍手即被控制住。」

警長也表示，警方認為槍手只有一人。

Boise市長Lauren Mclean，對槍擊案第一時間報警的商店店主表示感謝。

Mclean說：「去照料槍擊現場的人，在艱難且混亂的時刻，您表現出了對陌生人的關懷與支持。」

警方還表示，他們已通知死去的槍手的家屬，目前尚無法對槍擊動機下定論，在事件中有兩人死亡，4人受傷，其中一個死者是一名商場保安人員，她中槍身亡，她的家人表示，死者是因為阻止槍手而殉職。

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