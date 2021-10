民主黨議員提議向億萬富豪加徵財富稅 專家認為行不通

【KTSF 張麗月報導】

為了資助推動拜登政府提出的龐大社會預算開支法案在國會通過,有民主黨籍議員提議向億萬富豪加徵財富稅,但有專家認為行不通。

民主黨籍國會議員首次提出向億萬富豪擁有的資產徵收財富稅,這項建議將會要求全美大約700名億萬富豪,當他們的股票及其他資產增值時,就要每年繳交稅款,而不必等資產脫手,此舉估計可以籌集到2,500億元,用來幫助推行擴大社會安全網福利,以及氣候變化等條款。

但稅務專家和投資專家認為,就算成為法例,也可能會很難執行,可能會引起超級富豪的反彈挑戰。

專家又說,部份富豪可以將容易被人追蹤的資產轉移到其他地方來避稅。

他們也警告說,如果金融市場大跌,還可能會給予這些超級富豪得到新的稅務優惠。

投資大亨Leon Cooperman更指,這個是愚蠢的主意,可能會導致異常的經濟反應,他又指激進派議員脫離現實。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。