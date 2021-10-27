民主黨議員提議向億萬富豪加徵財富稅 專家認為行不通

【KTSF 張麗月報導】

為了資助推動拜登政府提出的龐大社會預算開支法案在國會通過，有民主黨籍議員提議向億萬富豪加徵財富稅，但有專家認為行不通。

民主黨籍國會議員首次提出向億萬富豪擁有的資產徵收財富稅，這項建議將會要求全美大約700名億萬富豪，當他們的股票及其他資產增值時，就要每年繳交稅款，而不必等資產脫手，此舉估計可以籌集到2,500億元，用來幫助推行擴大社會安全網福利，以及氣候變化等條款。

但稅務專家和投資專家認為，就算成為法例，也可能會很難執行，可能會引起超級富豪的反彈挑戰。

專家又說，部份富豪可以將容易被人追蹤的資產轉移到其他地方來避稅。

他們也警告說，如果金融市場大跌，還可能會給予這些超級富豪得到新的稅務優惠。

投資大亨Leon Cooperman更指，這個是愚蠢的主意，可能會導致異常的經濟反應，他又指激進派議員脫離現實。

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