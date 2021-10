Alameda縣議會通過決議案 動用稅收建A’s棒球隊球場

【KTSF】

Alameda縣議會周二晚針對一項無約束力決議投票,表態是否會用日後的稅收支持在Howard Terminal興建新的A’s棒球隊球場,以及一系列的基建,包括可負擔房屋,經過冗長的討論,縣議會以4票對1票數通過決議,這個結果雖然沒有強制力,但也確認新球場計劃可以繼續進行下去。

奧克蘭棒球隊運動家As在Howard Terminal碼頭興建新球場,是否能成事,Alameda縣議會週二的表決至為關鍵。

棒球聯盟MLB關注縣議會對於新球場的決定,作為是否希望A’s留下的證據。

縣議會週二表決的這項決議,主要是表態顯示縣方會否將潛在的未來稅收,協助A’s支付興建球場、可負擔房屋以及其它基建。

奧克蘭市長Libby Schaaf已表明,如果得不到縣府支持,新球場協議很難達成。

東灣的民眾對於新球場有不同意見,支持者認為奧克蘭需要A’s球隊以保持城市的活力,但有反對者認為,奧克蘭不需要另一個球場,而且要動用納稅人的金錢,而市內還有無家可歸者問題需解決。

MLB總監Rob Manfred較早時已經證實,A’s正考慮搬到其它城市,也許是拉斯維加斯,而之前美足球隊突擊者Raiders已經由奧克蘭搬去該處。金州勇士主場也移到對岸的舊金山。

