龍捲風週日吹襲密蘇里州,國家氣象局指龍捲風級數是具有破壞性的EF-3級。

重災區在當地Fredericktown地區,龍捲風摧毀建築物,並導致數千人斷電,當局指暫時未收到傷亡報告,當局要求民眾暫時遠離災區,以便救援。

而在同日,鄰近的伊利諾伊州亦發生EF-1級龍捲風,預計本週將在幾個地區,包括東北部在內發生的危險風暴。

