週末大氣河風暴對北加水庫水位是否有幫助（視頻）

加州正面臨乾旱,週末的這場風暴,對於灣區,尤其是北灣的多個水庫水位起到很大的幫助,而這次的風暴對於加州山火是否有緩解,一起來了解。

狂風暴雨的週末過後,灣區週一恢復風和日麗,自然景觀也不同了,除了山川恢復綠意,河流也出現難得的湍急景象,灣區多個水庫的水位明顯升高,讓水利官員鬆了一口氣。

Sonoma縣水利局官員Brad Sherwood說:「我們水利管理者讚這週末,這風暴之大,遠超預期。*

這是北灣Russian River的East Fork支流上週水位的畫面,河水幾乎沒甚麼流動,緩慢流入Lake Mendocino水庫,週一這條河則是滿載著暴風雨帶來的充沛水量流入水庫。

到週一為止,該水庫的水位上升了5千英畝英尺的灌溉水量面積,也就是足以在一英畝土地範圍,讓水庫增加5千英尺水量。

另外,Lake Sonoma水庫光是週末降雨,收到超過1萬3千英畝英尺水量,北灣Marin縣10月份也創紀錄,成為自1890年代以來最濕潤的10月份,該縣最小的鳳凰湖,暴雨之後湖水滿了出來,多處的水量暴漲。

Marin都會水利局官員Emma Detwiler說:「我們總共有17英寸降雨,那讓我們水庫量上升超過11%。」

Marin縣目前的水庫只要再有一兩場暴雨,就可以恢復充沛,不過Sonoma縣的水庫則還需要更多像這次這麼大的暴雨,水位才會達到豐沛。

另一方面,這次的風暴對於加州山火問題也有明顯的緩解跡象,尤其對於曾在鄰近區域發生山火的區域來說,這場風暴來得非常及時,也讓民眾鬆了一口氣。

不過消防官員表示,這是否代表山火季節的結束則還言之過早。這是今年山火季節,加州的主要山火地圖,燒毀了超過250萬英畝土地,所幸到週一為止,仍在燃燒的山火只剩四場。

消防官員表示,接下來還需要多些降雨,才能確保山火威脅遠離,尤其在中加州以及南加州接下來的天氣,又會恢復至乾燥高溫,消防人員不敢掉以輕心,仍然要防備山火的發生。

