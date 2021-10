【KTSF】

中半島南舊金山(南三藩市)發生非禮案,警方拘捕了一個男人,他涉嫌在一個購物區最少非禮3名婦女。

案發現場是Hickey大道100號地段,夾El Camino Real的購物廣場。

警方指出,週日上午將近9時接報後到達現場,警方表示,一個男人涉嫌非禮一名婦女,經調查後發現匪徒也非禮了另外兩名婦女。

警方後來拘捕了匪徒,他面對多項非禮罪名,現正被關押在San Mateo縣監獄。

警方呼籲其他受害人或目擊者應該聯繫警方,電話是650-877-8900。

