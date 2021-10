San Mateo縣開接種中心為合資格人士打新冠疫苗加強針

【KTSF 黃恩光報導】

中半島San Mateo縣開設大型疫苗接種中心,為合資格人士,接種新型肺炎疫苗加強針,並提供三種疫苗的選擇。

縣衛生局在San Mateo縣Event Center會展中心設立大型疫苗接種診所,提供Moderna、Pfizer以及J&J疫苗加強針,而尚未接種新型肺炎疫苗的人士,也可以接種第一針。

會展中心的地址是San Mateo市Saratoga Dr. 1346號,疫苗診所的開放時間是逢星期二中午12時至晚上7時,星期三至星期六早上9時到下午4時,提供免下車drive through接種疫苗。

由於反應踴躍,縣衛生局要求大家最好上網預約,網址:MyTurn.ca.gov,會展接種中心星期日及星期一休息。

根據聯邦疾控中心(CDC)的指引,年滿65歲或有慢性病影響免疫系統的人士,均可前往接種加強針。

另外,從事高危工種人士,包括醫護人員、教育工作者和雜貨店職員等,都可以接種加強針。

有關這個疫苗接種中心的詳情,可瀏覽:Smchealth.org/covidvaccine

