舊金山兩檢察官辭職加入罷免博徹斯行列（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

兩名舊金山檢察官辭職加入罷免地檢官博徹斯(Chesa Boudin)行列。

在舊金山擔任檢察官7年多的Brooke Jenkins最近辭職,她說地檢官博徹斯自栩是前進派地檢官,但是所作所為都是反其道而行。

Jenkins說:「我最終辭職為了加入協助罷免,跟選民解釋博徹斯的激進方式,正影響他們日常生活及舊金山的公共安全。」

Jenkins說,自從博徹斯上任以來,地檢官辦公室已經有50名檢察官辭職,Jenkins也支持監獄改革方案,也認為司法系統是有系統的種族歧視,但她不認同博徹斯將意識形態和政治凌駕於日常案件處理之上,而讓重罪犯逍遙法外。

另一名辭職的檢察官Don Du Bain也表示,有幾個博徹斯處理的案件讓他決定辭職,其中一個案件就是去年大除夕夜兩名亞裔女子在舊金山市中心被撞身亡,且司機肇事逃逸的案件,而當時兇手正在假釋期間。

Don Du Bain說:「這兩個女子今天已不在世了,因為博徹斯做了非常魯莽的決定,將兇手釋放出來,儘管他當時面臨可能是無期徒刑。」

這次的罷免運動是由民主黨人發起。

Safer SF Without Boudin發起人Mary Jung說:「我相信舊金山人在我們的城市應該是安全的,博徹斯當地檢官,這根本不可能,兇殺、汽車盜竊、入室盜竊和財產犯罪,讓舊金山進入危機級別,那些針對城市內亞太裔社區的犯罪率上升。」

Safer SF Without Boudin最近提交超過8萬3千個簽名,比需要還多3萬多個簽名,記者詢問博徹斯辦公室,對兩名辭職檢察官的記者會是否有所回應,對方表示只針對案件及地檢官業務問題回答。

