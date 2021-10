【KTSF】

San Mateo縣警局正追緝4名女疑犯,她們涉嫌週一下午在一間售賣Halloween物品的專門店,偷走價值250元的商品。

調查員表示,這4名女疑犯有3人是非裔,一人是拉美裔,她們在下午2時左右帶同一頭小狗,步入位於El Camino Real 959號的Spirit Halloween Store。

眾人被指在沒有付費的情況下,帶同商品離開專門店,乘坐一輛白色Infiniti四門房車離開,其中一名疑犯在離開專門店時推開一人,導致其受輕傷。

任何人如能提供案件的消息,請聯絡San Mateo縣警局,匿名舉報熱線:1-800-547-2700。

