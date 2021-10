團體入禀法庭要求舊金山Lowell高中還原收生政策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

今年2月,舊金山(三藩市)教育委員會表決通過永久廢除Lowell高中以成績優先的收生制,改為以抽籤收生,包括Lowell校友會在內的三個原告團體入禀法庭,要求還原Lowell的收生政策。

舊金山Lowell高中原本根據成績錄取新生,以學生在初中的成績以及,Lowell高中入學試的成績作為入學標準。

去年10月校區以疫情為理由,暫時改變Lowell的收生政策,改為跟其他高中一樣以抽籤派位。

今年2月教育委員會投票通過,永久廢除Lowell以成績優先的收生制,改為抽籤派位。

支持改制的教委認為,這個改動是要停止制度上的種族歧視,以及認為Lowell高中學生的族裔不夠多元化。

當時華裔教育委員林謙悅曾提出,成立專責小組研究修改,Lowell的收生政策,聽取多方面的意見,達到學生族裔和社會背景,多元化的目的,可是教委會並沒有接納林謙悅的建議,最後以5票對2票通過,永久地改變Lowell的收生政策。

上星期六,Lowell校友協會、Lowell之友基金會,以及美國亞裔法律基金會提出訴訟,指出舊金山教育委員會倉促地改變Lowell的收生政策,沒有經過全面和透明的民意諮詢過程以及分析,違反了加州的Brown法令,違反了請願人士表達意見的權利,因此原告人要求法庭發出禁制令,取消Lowell收生制的改變,並要求於2022至23學年,恢復採用按照成績錄取新生的政策。

本台聯繫過舊金山聯合校區,校區方面表示對訴訟不願置評。

