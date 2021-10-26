團體入禀法庭要求舊金山Lowell高中還原收生政策（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

今年2月，舊金山（三藩市）教育委員會表決通過永久廢除Lowell高中以成績優先的收生制，改為以抽籤收生，包括Lowell校友會在內的三個原告團體入禀法庭，要求還原Lowell的收生政策。

舊金山Lowell高中原本根據成績錄取新生，以學生在初中的成績以及，Lowell高中入學試的成績作為入學標準。

去年10月校區以疫情為理由，暫時改變Lowell的收生政策，改為跟其他高中一樣以抽籤派位。

今年2月教育委員會投票通過，永久廢除Lowell以成績優先的收生制，改為抽籤派位。

支持改制的教委認為，這個改動是要停止制度上的種族歧視，以及認為Lowell高中學生的族裔不夠多元化。

當時華裔教育委員林謙悅曾提出，成立專責小組研究修改，Lowell的收生政策，聽取多方面的意見，達到學生族裔和社會背景，多元化的目的，可是教委會並沒有接納林謙悅的建議，最後以5票對2票通過，永久地改變Lowell的收生政策。

上星期六，Lowell校友協會、Lowell之友基金會，以及美國亞裔法律基金會提出訴訟，指出舊金山教育委員會倉促地改變Lowell的收生政策，沒有經過全面和透明的民意諮詢過程以及分析，違反了加州的Brown法令，違反了請願人士表達意見的權利，因此原告人要求法庭發出禁制令，取消Lowell收生制的改變，並要求於2022至23學年，恢復採用按照成績錄取新生的政策。

本台聯繫過舊金山聯合校區，校區方面表示對訴訟不願置評。

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