美國學者發明新接種方式令疫苗更有效

美國有學者發明了一種新的疫苗接種方式,以燒烤用的點火器為設計藍本,結合微型針頭,改良成簡易接種器,可以令疫苗更有效。

接種疫苗的效果,除了取決於疫苗本身的成分,如何接種可能也有關係。

佐治亞理工學院的學者就認為,接種疫苗來說,類似點火器的工具可能比傳統針筒更好,靈感來自研究細胞基因時,有種「電力穿孔法」,是以電場將細胞膜稍為撐開,形成暫時性的小孔,令外來DNA更易注入細胞。學者想到既然疫苗的成分最終要進入細胞,何不試試用電力穿孔法取代傳統注射?差的只是合適工具。

答案是結合燒烤用點火器的概念,微型針頭裝在尖端,彈弓撞擊的能量「撻」出一道電流,針頭既是電極亦是管道,趁細胞膜撐開時,將疫苗成分直接送入細胞,針的長度只需要四分之一毫米,接種時不會痛楚,而動物實驗顯示,用這種技術接種疫苗,免疫反應是傳統注射的十倍。

學者正在努力改良工具,可能需要5年才可以臨床測試,未必趕得及用於今次疫情,但長遠可能革新所有疫苗的接種方式。

