美國學者發明新接種方式令疫苗更有效

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美國有學者發明了一種新的疫苗接種方式，以燒烤用的點火器為設計藍本，結合微型針頭，改良成簡易接種器，可以令疫苗更有效。

接種疫苗的效果，除了取決於疫苗本身的成分，如何接種可能也有關係。

佐治亞理工學院的學者就認為，接種疫苗來說，類似點火器的工具可能比傳統針筒更好，靈感來自研究細胞基因時，有種「電力穿孔法」，是以電場將細胞膜稍為撐開，形成暫時性的小孔，令外來DNA更易注入細胞。學者想到既然疫苗的成分最終要進入細胞，何不試試用電力穿孔法取代傳統注射？差的只是合適工具。

答案是結合燒烤用點火器的概念，微型針頭裝在尖端，彈弓撞擊的能量「撻」出一道電流，針頭既是電極亦是管道，趁細胞膜撐開時，將疫苗成分直接送入細胞，針的長度只需要四分之一毫米，接種時不會痛楚，而動物實驗顯示，用這種技術接種疫苗，免疫反應是傳統注射的十倍。

學者正在努力改良工具，可能需要5年才可以臨床測試，未必趕得及用於今次疫情，但長遠可能革新所有疫苗的接種方式。

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