日本真子公主出嫁 放棄領取脫離皇室補貼

日本真子公主與大學同學小室圭結婚,真子為丈夫辯護,強調坊間流言不影響兩人結婚的決心。小室圭對妻子因輿論患創傷後遺症感到心痛,宮內廳周三正式替真子脫離皇室戶藉。

婚事在男方家庭捲入欠債爭議後延遲多時 ,真子和大學同學小室圭對上一次與公眾見面是四年前宣布訂婚,第二次再見記者身分已有不同。一對新人互相表達愛意。

真子說:「小室圭是不能被取代。選擇結婚是我們共同的心願,以及日後一起生活的必要選擇。」兩人「婦唱夫隨」,小室圭說:「我愛真子。人生只活一次。希望與所愛的人渡過,無論環境順逆、幸福或憂愁等不同境況,我們都會互相扶持走下去。」

真子說當年是她說服小室圭先到美國留學,對方從來無棄之不顧,針對丈夫的全部都是流言:「我知道很多人對我們的婚姻有不同看法,我或因而引起麻煩和關注,對此我感到抱歉。」

小室圭則強調,會盡力解決母親的債務糾紛。他對真子因輿論壓力患上「複雜性創傷後壓力症」,感到心痛。今次記者會亦因真子的病情有特別安排,僅有開場發言,前後短短11分鐘。夫婦二人之後書面回覆經篩選的傳媒提問。

兩人會暫住於東京的公寓,再到美國展開新生活 ,小室圭繼續當律師,報道指真子則將擔任博物館策展人 。真子脫離皇室後改稱「小室真子」。

真子早上在父母文仁親王夫婦、妹妹佳子送別下離開宮邸。她與小室圭均是透過代表向地方政府登記結婚,沒按傳統舉行儀式,真子亦放棄收取大約1.5億日圓脫離皇室補貼,是二戰後首次。文仁親王夫婦發聲明,說女兒的婚姻對皇室是史無前例,希望她能珍惜感情,建立愉快家庭。

