愛達荷州發生槍擊事件,造成至少有兩人死亡,4人受傷。

愛達荷州Boise警方稱,一個購物中心週一發生槍擊事件,造成至少有兩人死亡,4人受傷,其中包括一名警察,一人被拘留。

警方發推文表示,正在調查商場的所有商戶,警方發現購物中心附近一家餐廳,可能是另一個犯罪現場。

酒精、煙草和槍支局的特勤人員也參與了案件的調查。

