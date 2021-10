【KTSF】

租車公司Hertz,準備訂購10萬輛Tesla,作為租車車輛。

這是Tesla有史以來,最大的一筆單一客戶訂單。Hertz表示,此舉一方面是為了,滿足客戶對電動車的需求,另一方面,最近由於芯片短缺,其他傳統汽車公司,難以提供大量汽油車。

Hertz今年7月破產,現在正在慢慢復甦中,Hertz表示,這次會像購買,其他汽車一樣進行貸款。

