聯合國可持續發展目標最新報告指,雖然在疫情封鎖期間暫時減少了溫室氣體濃度,但去年溫室氣體濃度創下歷史新高,而增長速度也高於過去十年的年平均水平,而根據目前的承諾,未來20年,全球溫室氣體排放量將增加。

根據聯合國最新的報告指,發現溫室氣體排放量實際上會在20至30年間增長16%,研究人員綜合了來自100多個國家的當前承諾,表示他們將減少碳排放量,這些承諾是來自2015年簽署的巴黎氣候協定的一部份,有143個國家在2015年重新作出承諾。

聯合國表示,這些承諾僅將2010年和2030年之間的排放量減少9%,科學家警告,全世界需要在這十年內將其碳排放量減少一半,才有可能遏制全球變暖。

