【KTSF 萬若全報導】

星期六在拉斯維加斯舉行的Skate America男子花式溜冰錦標賽,來自灣區的周知方(Vincent Zhou)獲得金牌。

加上上週五的短節目成績,周知方最後以295.56分獲得金牌,日本選手宇野翔馬獲得銀牌,華裔選手陳巍(Nathan Chen)因為旋轉時嚴重失誤拿到銅牌,這也是周知方第一次擊敗大他一歲的陳巍。

評論員說,周知方選「臥虎藏龍」的配樂,有層次、更引人入勝。

週日剛好是周知方21歲生日,周知方接受採訪說,今年是到目前為止,他接受過最穩定、最富有成效的培訓,他說沒期待會贏,但能夠在這樣一個領域比賽並獲得金牌是種榮幸,會繼續往前進。

Skate America是拿到冬季奧運入場券Grand Prix的第一個比賽。

版權所有,不得轉載。