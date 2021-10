【KTSF】

有匪徒光天化日下在舊金山(三藩市)Ingleside住宅區偷竊汽車的催化轉換器,匪徒更用槍指著一名亞裔男長者。

警方資料顯示,案發地點位於Capitol Ave. 1200號地段,很接近Ocean Ave。

警方指出,上星期六早上9時左右,兩個拉美裔匪徒在偷汽車的催化轉換器,汽車屬於一名30多歲的亞裔男人,當時一名69歲的亞裔男事主嘗試阻止匪徒,其中一個男匪徒用槍指著事主,之後匪徒與女同黨上了一輛接應的汽車,向Ocean Ave. 東行方向逃走。

