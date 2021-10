拜登稱預算開支磋商取得突破 接近達協議

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登表示,在週末與溫和派民主黨聯邦參議員Joe Manchin會面之後,會談取得突破,預算開支協議接近完成階段。

經過多個月來討價還價之後,拜登與民主黨領袖週一表示,拜登在週末與溫和派的民主黨聯邦參議員Joe Manchin,以及參議院民主黨領袖舒默,在達拉華州拜登的家鄉會面之後,會談取得突破,接近完成階段,拜登的《美國重建得更好》大計分為兩大部份,包括1.7萬億元的經濟、社會福利及氣候方案,以及1.2萬億元已得到兩黨妥協的基建法案。

拜登週一形容會談取得實質進展,因為參議員Manchin同意向億萬富豪加徵新的財富稅,以及向大企業徵收最低的聯邦稅,來資助推行法案。

眾議長普洛西也表示,談判接近九成完成。

社會福利與氣候方案雖然比原先建議的3.5萬億元規模縮少一半,但法案是拜登內政的標榜,比歷來任何立法方案規模都大,反映出在醫療健保、幼兒照顧和氣候變化方面作出重大投資。

消息指出,民主黨內的激進派和溫和派參議員正加緊工作,期望可以在拜登本星期到海外參加兩場有關經濟和氣候的峰會之前達成協議,然後提交國會表決。

消息又說,溫和派參議員Joe Manchin並沒有講明要向富有階層和企業加徵多少稅,但他對於這個加稅建議持開放態度。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。