土耳其將美法等十國大使列為「不受歡迎人物」

土耳其總統埃爾多安宣布,將十個西方國家包括美、德、法等北約盟友的大使,列為「不受歡迎人物」,此舉是回應對方,要求釋放涉嫌參與政變的土耳其商人卡瓦拉。多個涉事國家說,未收到土耳其正式通知是否等於驅逐大使。

土耳其總統埃爾多安周六向群眾講話,指已下令外交部,將美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭、挪威和瑞典的大使,列為「不受歡迎人物」。他批評10國大使,竟敢向當地外交部發命令,他們應該理解土耳其,否則便應離開。

當駐在國將派駐國的外交人員列為「不受歡迎人物」後,可以撤銷對方的外交身份,一般最終會驅逐出境。其中7國是土耳其的北約盟友,若果落實執行,將是埃爾多安上任以來,與西方國家最重大的外交風波。

導火線涉及土耳其商人、64歲的卡瓦拉,是土耳其多個民權組織的金主。他被指資助2013年全國反政府示威,去年獲法庭宣判無罪。但隨即再被當局拘捕,加控涉及2016年流產的軍事政變,至今被囚禁超過4年。

10國大使早前發表聯合聲明,要求立即釋放卡瓦拉,指案件延誤多時、破壞當地民主法治。土耳其外交部其後傳召這班大使,批評聲明不負責任。

丹麥、荷蘭、挪威和瑞典均表示,未就埃爾多安的最新表態收到正式通知,會繼續就人權發聲。美國指知悉報道,正尋求土耳其澄清。德國則說正與其餘國家商討事件。

路透社引述外交消息報道,土耳其可能於內閣周一會議下決定 。埃爾多安早前表明,打算在即將舉行的20國集團峰會,跟美國總統拜登會面。分析認為事件有機會降溫。

