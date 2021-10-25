土耳其將美法等十國大使列為「不受歡迎人物」

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土耳其總統埃爾多安宣布，將十個西方國家包括美、德、法等北約盟友的大使，列為「不受歡迎人物」，此舉是回應對方，要求釋放涉嫌參與政變的土耳其商人卡瓦拉。多個涉事國家說，未收到土耳其正式通知是否等於驅逐大使。

土耳其總統埃爾多安周六向群眾講話，指已下令外交部，將美國、加拿大、法國、芬蘭、丹麥、德國、荷蘭、新西蘭、挪威和瑞典的大使，列為「不受歡迎人物」。他批評10國大使，竟敢向當地外交部發命令，他們應該理解土耳其，否則便應離開。

當駐在國將派駐國的外交人員列為「不受歡迎人物」後，可以撤銷對方的外交身份，一般最終會驅逐出境。其中7國是土耳其的北約盟友，若果落實執行，將是埃爾多安上任以來，與西方國家最重大的外交風波。

導火線涉及土耳其商人、64歲的卡瓦拉，是土耳其多個民權組織的金主。他被指資助2013年全國反政府示威，去年獲法庭宣判無罪。但隨即再被當局拘捕，加控涉及2016年流產的軍事政變，至今被囚禁超過4年。

10國大使早前發表聯合聲明，要求立即釋放卡瓦拉，指案件延誤多時、破壞當地民主法治。土耳其外交部其後傳召這班大使，批評聲明不負責任。

丹麥、荷蘭、挪威和瑞典均表示，未就埃爾多安的最新表態收到正式通知，會繼續就人權發聲。美國指知悉報道，正尋求土耳其澄清。德國則說正與其餘國家商討事件。

路透社引述外交消息報道，土耳其可能於內閣周一會議下決定 。埃爾多安早前表明，打算在即將舉行的20國集團峰會，跟美國總統拜登會面。分析認為事件有機會降溫。

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