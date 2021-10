週日大氣河風暴達五級 為25年來灣區最強風暴

【KTSF 嚴劍蓉報導】

週末吹襲灣區的五級大氣河風暴,是灣區過去26年來最強烈的風暴,強風外還有破紀錄的雨量,在横風橫雨下,道路水浸、樹木倒塌,近15萬戶無電力供應。

五級大氣河風暴的威力如何,北灣Mount Tamalpais 48小時內錄得16.55吋雨量,灣區多條溪澗水流湍急。

看看中半島Millbrae市的Millbrae大道,週一早上水浸,有私家車在水中爆胎,停在水中。

有灣區居民說感到有點害怕,以為住在像佛羅里達州或德州等有這種天氣情況的地方。

灣區廣泛地方都出現水浸,其中東灣主幹道880號公路南行Fremont段,介乎Thornton Ave與Mowry Ave之間,因為水深三呎,一度要全線封閉。

東灣公路有山泥傾瀉,當局要封閉一條行車線。

舊金山(三藩市)Monterey Blvd夾San Jose Ave週日有兩部車在水中拋錨,Marina Blvd也因為水浸,整段路要封閉。

列治文區31街夾California街居民合力清理積水,舊金山總共錄得超過5吋雨量,單是週日24小時內,市中心錄得4.02吋雨量,是歷來10月最多雨的一天。

北灣Mill Valley有住宅區週日水浸,小孩子趁機拿出浮板嬉水。

下大雨之外還有強風,強風吹倒樹木,舊金山多處都有塌樹,要消防員到場清理,在West Portal,有大樹連根拔起,工務局人員亦要將被風吹斷搖搖欲墜的樹枝鋸斷,以免發生危險。

中半島有電線桿被吹倒,灣區週日晚約有14萬7千戶無電力供應,週一早上數萬戶仍然停電,太平洋煤電公司(PG&E)將停電歸咎於樹木倒塌,或折斷的樹枝壓到電力設備。

在北加州Butte縣,民居門前變成「河流」,道路也水浸至無法通行。

專家指,極端天氣是來自氣壓急降下形成的氣旋,將太平洋的熱帶濕氣集中扯向西岸,這兩個現象分別被稱為「炸彈氣旋」和「大氣河」,氣象局形容兩者夾擊之下猶如對準加州開喉射水般。

