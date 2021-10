舊金山啤酒廠安裝全市首個百份百循環再用食水設備（視頻）

【KTSF】

舊金山(三藩市)一間歷史悠久的啤酒廠和一間污水處理公司合作,安裝了全市首個可以百份百循環再用食水的設備。

位於Potrero Hill的Anchor啤酒廠和污水處理公司Cambrian合作,設立全市首個循環再用食水設備,能夠將啤酒廠所有用過的污水,例如清潔酒瓶和儀器的水,百份百循環再用成為食水,預料每年可為啤酒廠節省兩千萬加侖的用水,相當於1300個舊金山住戶的用水量,更加可以節省污水處理程序,從而每年減低約92%噸單位的二氧化碳排放量。

市長布里德說:「我們都知舊金山正面對山火挑戰,而且因為乾旱令救火工作更困難,所以我們要想不同方法,保護環境之餘又能節約用水,以不同方式用水。」

Cambrian公司行政總裁Matt silver說:「我相信這能夠成為新模式,在全國去如何處理工業用水,這是舊金山史上最大型的商業循環用水計劃。」

為鼓勵公司肯加裝這套新的食水循環再用設備,舊金山水利局撥款100萬元給Anchor啤酒廠,Anchor啤酒廠同意跟Cambrian簽署長達20年的合約使用該設備。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。