週日吹襲灣區的大氣河風暴,為舊金山(三藩市)市中心帶來4.02吋的雨水,刷下舊金山有史以來10月最高的雨量紀錄。

舊金山有史以來雨量最多的一天是1994年11月5日,當天下了5.54吋雨水。

週日的雨量刷下舊金山10月最高的雨量紀錄,之前的紀錄是2009年10月13日創下,當天下了2.48吋雨水。

國家氣象局於1849年開始紀錄雨量,而首10位中,有7位是在1800年代發生。

沙加緬度週日的雨量達5.44,打破1880年創下的5.28吋的紀錄。

