南灣交通局(VTA)有工會成員說,VTA僱員在疫情之下從不間斷工作,因此要求當局加薪,支付危險工作補貼。

工會表示,VTA的僱員從疫情開始的第一日,已經是最前線的必要服務員工,由於他們不能在家遙距工作,所以感染新冠肺炎的風險比一般大眾高,因此要求當局為他們支付額外的危險工作補貼。

VTA僱員自從疫情至今,都未獲任何額外的薪資補貼,同一時間,VTA當局也因為疫情期間乘客量大減而面對財政困難,工會成員說,曾經跟VTA當局談判,但他們不肯加薪,所以星期六在聖荷西市政大樓發起集會抗議。

VTA當局就發聲明回應指,他們正同工會談判,為在這段艱難時期工作的僱員支付額外薪資,希望能夠達成協議。

