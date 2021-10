【有線新聞】

南京航空航天大學有實驗室發生爆炸,造成2死9傷。

網上片段見到大樓冒出的濃煙升上半空,有目擊者說聽到巨響。校方表示材料科學與技術學院的實驗室下午發生爆炸,消防即時到場撲滅明火,11人送往醫院救治,其中2人搶救無效,正在調查事故原因。

