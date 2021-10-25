艾力寶雲電影出致命意外前 幕後有員工投訴片場不安全

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美國影星艾力寶雲的新片拍攝釀成一死一傷，有另一名導演出來揭發，指一班幕後組的成員，曾經在案發前表明過，覺得拍攝現場不安全而罷工。

導演Bandar Albuliwi，跟案中死去的攝影師Halyna Hutchins，曾經是電影學校的同學，Albuliwi聲稱他從多個可靠途徑收到消息說，有一班幕後組的工會成員曾表示，不滿拍攝現場離酒店的來回時間太長，兩處相隔50幾英里，另外又在案發的幾日前，曾指出擔心槍枝安全。

Albuliwi說正當這班成員打算罷工離開之前，製作組已經命令他們離開，製作組之後聘請一班非工會的幕後組成員，幾乎接替所有職務。

有處理影視行業訴訟的律師說，調查員會檢視拍攝現場是否曾違反過安全指引，然後判斷是否因為疏忽而導致Hutchins的死亡，之後再判斷哪些製作組的成員需要負上幾多責任。

至於案中另一名被擊中肩部受傷的導演Joel Souza，是灣區Fremont市居民，現時正在復原，已經可以出院。

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