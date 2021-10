艾力寶雲電影出致命意外前 幕後有員工投訴片場不安全

【KTSF】

美國影星艾力寶雲的新片拍攝釀成一死一傷,有另一名導演出來揭發,指一班幕後組的成員,曾經在案發前表明過,覺得拍攝現場不安全而罷工。

導演Bandar Albuliwi,跟案中死去的攝影師Halyna Hutchins,曾經是電影學校的同學,Albuliwi聲稱他從多個可靠途徑收到消息說,有一班幕後組的工會成員曾表示,不滿拍攝現場離酒店的來回時間太長,兩處相隔50幾英里,另外又在案發的幾日前,曾指出擔心槍枝安全。

Albuliwi說正當這班成員打算罷工離開之前,製作組已經命令他們離開,製作組之後聘請一班非工會的幕後組成員,幾乎接替所有職務。

有處理影視行業訴訟的律師說,調查員會檢視拍攝現場是否曾違反過安全指引,然後判斷是否因為疏忽而導致Hutchins的死亡,之後再判斷哪些製作組的成員需要負上幾多責任。

至於案中另一名被擊中肩部受傷的導演Joel Souza,是灣區Fremont市居民,現時正在復原,已經可以出院。

